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ООН призывает Латвию пересмотреть политику в отношении мигрантов

26 октября 2021 07:41
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В ООН напомнили латвийским властям о правах мигрантов и призвали пересмотреть свою политику в отношении людей. Письмо с соответствующим текстом направлено Кабмину и Министерству внутренних дел Латвии, которым нужна международная защита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН призывает Латвию пересмотреть политику в отношении мигрантов-1

В управлении Организации по делам беженцев подчеркивают, что прошения об убежище должны рассматриваться в рамках принятых международным сообществом правил. Придерживаясь принципа невыдворения, страны должны хотя бы на время обеспечить защиту мигрантам. Управление рекомендует внести изменения в распоряжение правительства Латвии об объявлении чрезвычайной ситуации на границе.

ООН призывает Латвию пересмотреть политику в отношении мигрантов-4

Из-за потоков беженцев режим ЧС Рига продлила до 10 февраля 2022 года.

# Беженцы # Фотофакт

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