ООН призывает Латвию пересмотреть политику в отношении мигрантов

В ООН напомнили латвийским властям о правах мигрантов и призвали пересмотреть свою политику в отношении людей. Письмо с соответствующим текстом направлено Кабмину и Министерству внутренних дел Латвии, которым нужна международная защита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В управлении Организации по делам беженцев подчеркивают, что прошения об убежище должны рассматриваться в рамках принятых международным сообществом правил. Придерживаясь принципа невыдворения, страны должны хотя бы на время обеспечить защиту мигрантам. Управление рекомендует внести изменения в распоряжение правительства Латвии об объявлении чрезвычайной ситуации на границе.