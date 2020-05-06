В Шардже горел жилой небоскрёб: видео очевидцев

Новости ОАЭ. Крупный пожар произошел в жилом небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о 12 пострадавших.
Новости ОАЭ. Крупный пожар произошел в жилом небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о 12 пострадавших.
Большинство из них надышались угарным газом. ЧП произошло поздним вечером. Огонь практически полностью охватил высотку.
Предположительно, очаг возгорания находился на нижних этажах небоскреба. Прибывшие на место происшествия специалисты эвакуировали из горящего здания около 250 семей. Покинули свои квартиры и жильцы соседних высоток.
В тушении пожара были задействованы десятки единиц спецтехники. Причина возгорания устанавливается.