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В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

06 мая 2020 07:52
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Новости Великобритании. В Шотландии придумали необычные онлайн-встречи. Британцы теперь могут виртуально пообщаться с альпаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме-1

Таким образом, ферма по разведению этих пушистых копытных решила совместить приятное с полезным: удержать бизнес на плаву и развлечь животных.

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме-4

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме-6

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме-8

Онлайн-встреча длится 30 минут и стоит в переводе на белорусские деньги 37 рублей. В восторге от таких онлайн-бесед и взрослые, и дети.

# Животные # Фотофакт

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