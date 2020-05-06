В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

Новости Великобритании. В Шотландии придумали необычные онлайн-встречи. Британцы теперь могут виртуально пообщаться с альпаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, ферма по разведению этих пушистых копытных решила совместить приятное с полезным: удержать бизнес на плаву и развлечь животных.