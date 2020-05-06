Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно стартовало с космодрома в провинции Хайнань. Через 488 секунд после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Экипажа на борту не было.
Отметим, этот запуск очень важен для Китая. Он стал очередным шагом в развитии национальной космической программы страны.