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Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля

06 мая 2020 07:37
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Новости Китая. Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля-1

Воздушное судно стартовало с космодрома в провинции Хайнань. Через 488 секунд после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Экипажа на борту не было.

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля-4

Китай успешно провёл испытательный запуск нового космического корабля-6

Отметим, этот запуск очень важен для Китая. Он стал очередным шагом в развитии национальной космической программы страны.

# Космос # Фотофакт

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