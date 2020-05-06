В Египте скоро заработают отели, а в Техасе открывают салоны красоты. Ситуация по коронавирусу в странах мира

Новости мира. В Китае уже несколько недель не фиксируют летальных исходов от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна стремительно возвращается к привычной жизни.

Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Положительная динамика наблюдается также в Таиланде. Второй день подряд здесь выявлен всего один новый случай заражения.