В Египте скоро заработают отели, а в Техасе открывают салоны красоты. Ситуация по коронавирусу в странах мира
Новости мира. В Китае уже несколько недель не фиксируют летальных исходов от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна стремительно возвращается к привычной жизни.
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Положительная динамика наблюдается также в Таиланде. Второй день подряд здесь выявлен всего один новый случай заражения.
В Словакии на фоне улучшения эпидемиологической обстановки отменяют ряд ограничений. 6 мая здесь откроются библиотеки и парикмахерские. Жители смогут посещать ботанические сады и зоопарки.
К очередному этапу смягчения карантинных мер приступают и в американском штате Техас. 8 мая в регионе возобновят работу салоны красоты. А с 18 мая откроются спортивные залы и мелкие предприятия.
Постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения намерены и в Египте. С целью восстановить туристический сектор в стране с 15 мая начнут работать отели в курортных зонах. Однако пока речь идет лишь о внутреннем туризме и при сохранении определенных мер.