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В Сьерра-Леоне сход селя: сотни человек пропали без вести

15 августа 2017 12:45
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Новости Сьерра-Леоне. В столице Сьерра-Леоне сотни человек пропали без вести после схода селя. Поток грязи и камней снес огромное количество домов вместе с их обитателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках погибших уже более 300 жителей. И их число неуклонно растет. По данным сотрудников Красного Креста, без крыши над головой остались около 3000 человек. Во Фритауне, где произошла катастрофа, улицы превратились в топкое болото. Работа спасательных бригад сильно осложнена. Тем не менее, специалисты не теряют надежды обнаружить выживших.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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