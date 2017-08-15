Прямой эфир

В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео

15 августа 2017 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции местный житель снял на видео как редкий вид лося – с окрасом белого цвета переходит реку. Ролик был снят 10 августа.

Как отметили в описании видео, швед давно мечтал запечатлеть на пленке этот вид лося и ему, наконец, улыбнулась удача. Вероятность встретить животного с таким окрасом составляет 1 к 100.

В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео-1

Скриншот из видео

В японском аквариуме живет дельфин-альбинос, который краснеет от злости

Чёрный фламинго живет на Кипре: ученые считают, что это единственная особь в мире

По словам экспертов, несмотря на цвет животного, лося нельзя назвать альбиносом. Такой окрас – это генетическая мутация, которая делает лося легкой добычей для хищников из-за своего внешнего вида.

Почему животные-альбиносы не выживают в дикой природе? – здесь подробнее.

В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео-4

Скриншот из видео

Пользователи соцсетей не только восхитились красотой животного, но и обеспокоились за его безопасность.

«Какой красивый и величественный лось!»,

«Не раскрывайте его местоположение, пожалуйста. Некоторые люди вполне могут решить охотиться на него, чтобы убить».

В Минском зоопарке живёт самый редкий вид тигра - бенгальский белый тигр

# Фотофакт # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек
15 августа 2017 08:52

Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек

«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток
15 августа 2017 08:33

«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток

ФСБ России задержала участников террористической группы
14 августа 2017 13:51

ФСБ России задержала участников террористической группы