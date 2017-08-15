В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео

Новости Швеции. В Швеции местный житель снял на видео как редкий вид лося – с окрасом белого цвета переходит реку. Ролик был снят 10 августа.
Как отметили в описании видео, швед давно мечтал запечатлеть на пленке этот вид лося и ему, наконец, улыбнулась удача. Вероятность встретить животного с таким окрасом составляет 1 к 100.
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По словам экспертов, несмотря на цвет животного, лося нельзя назвать альбиносом. Такой окрас – это генетическая мутация, которая делает лося легкой добычей для хищников из-за своего внешнего вида.
Почему животные-альбиносы не выживают в дикой природе? – здесь подробнее.
Пользователи соцсетей не только восхитились красотой животного, но и обеспокоились за его безопасность.
«Какой красивый и величественный лось!»,
«Не раскрывайте его местоположение, пожалуйста. Некоторые люди вполне могут решить охотиться на него, чтобы убить».
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