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В Мали боевики напали на 2 миротворческих объекта: погибли 10 охранников

15 августа 2017 08:59
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Новости Мали. Неизвестные боевики напали на 2 миротворческих объекта в Мали. В ходе атаки погибли 10 охранников. Не менее 7 военных были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мали боевики напали на 2 миротворческих объекта: погибли 10 охранников-1

По словам заместителя пресс-секретаря ООН, лагерь США, расположенный в Дуэнте, подвергся нападению 14 августа утром. А днем в городе Тимбукту на севере страны вооруженные люди обстреляли штаб-квартиру миротворческой миссии. Против нападавших были выдвинуты силы быстрого реагирования и вертолеты.

# Фотофакт # Нападение

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