В Мали боевики напали на 2 миротворческих объекта: погибли 10 охранников

Новости Мали. Неизвестные боевики напали на 2 миротворческих объекта в Мали. В ходе атаки погибли 10 охранников. Не менее 7 военных были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам заместителя пресс-секретаря ООН, лагерь США, расположенный в Дуэнте, подвергся нападению 14 августа утром. А днем в городе Тимбукту на севере страны вооруженные люди обстреляли штаб-квартиру миротворческой миссии. Против нападавших были выдвинуты силы быстрого реагирования и вертолеты.