В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада

Новости Германии. В немецком городе Нойштадт неизвестные угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада. Среди продукции находились банки с пастой, а также всем известные яйца с игрушкой внутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам, стоимость сладкого груза составляет от 60 до 70 тысяч евро. Когда именно была совершена кража, полиция пока не выяснила. Это могло произойти в период с ночи 12 августа до полудня 13 августа. Сейчас ведутся поиски подозреваемых.