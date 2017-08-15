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В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада

15 августа 2017 09:09
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Новости Германии. В немецком городе Нойштадт неизвестные угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада. Среди продукции находились банки с пастой, а также всем известные яйца с игрушкой внутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколада -1

По предварительным подсчетам, стоимость сладкого груза составляет от 60 до 70 тысяч евро. Когда именно была совершена кража, полиция пока не выяснила. Это могло произойти в период с ночи 12 августа до полудня 13 августа. Сейчас ведутся поиски подозреваемых.

# Фотофакт # Кража

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