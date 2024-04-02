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В секторе Газа распространяются инфекционные заболевания

02 апреля 2024 06:50
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В секторе Газа растет количество инфекционных заболеваний. Причина – недостаток воды и антисанитария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В секторе Газа распространяются инфекционные заболевания-1

Как отмечают эксперты ВОЗ, местные жители вынуждены употреблять непригодную для питья воду. Из-за этого в анклаве фиксируются случаи заражения инфекциями. По мнению представителей международных организаций, решить гуманитарные проблемы можно только в случае полного прекращения огня, восстановления доступа к продовольствию и медицинской помощи.

# Палестина-Израиль

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