В секторе Газа распространяются инфекционные заболевания

В секторе Газа растет количество инфекционных заболеваний. Причина – недостаток воды и антисанитария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают эксперты ВОЗ, местные жители вынуждены употреблять непригодную для питья воду. Из-за этого в анклаве фиксируются случаи заражения инфекциями. По мнению представителей международных организаций, решить гуманитарные проблемы можно только в случае полного прекращения огня, восстановления доступа к продовольствию и медицинской помощи.