В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь дня ВМФ

Преемником ВМФ СССР является Военно-морской флот России. Сегодня, 30 июля, всю его мощь демонстрируют в Санкт-Петербурге, где в честь праздника состоялся парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем приняли участие 45 кораблей, катеров и около 3 тысяч военнослужащих. В составе ВМФ России более 70 подводных лодок и 200 надводных боевых кораблей, в том числе самый вооруженный ракетный крейсер в мире «Петр Великий». Известно, что в ближайшее время Россия закупит еще 30 новых кораблей разных классов.