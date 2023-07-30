Прямой эфир

В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь дня ВМФ

30 июля 2023 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Преемником ВМФ СССР является Военно-морской флот России. Сегодня, 30 июля, всю его мощь демонстрируют в Санкт-Петербурге, где в честь праздника состоялся парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь дня ВМФ-1

В нем приняли участие 45 кораблей, катеров и около 3 тысяч военнослужащих. В составе ВМФ России более 70 подводных лодок и 200 надводных боевых кораблей, в том числе самый вооруженный ракетный крейсер в мире «Петр Великий». Известно, что в ближайшее время Россия закупит еще 30 новых кораблей разных классов. 

# Праздничные даты # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания тренирует бойцов украинского спецназа для захвата Крыма
30 июля 2023 13:08

Великобритания тренирует бойцов украинского спецназа для захвата Крыма

Папа Римский обратился к братьям и властям РФ с просьбой возобновить зерновую сделку
30 июля 2023 13:06

Папа Римский обратился к братьям и властям РФ с просьбой возобновить зерновую сделку

Зеленского предупредили о возможной гражданской войне из-за выборов в Украине
30 июля 2023 12:26

Зеленского предупредили о возможной гражданской войне из-за выборов в Украине