Великобритания тренирует бойцов украинского спецназа для захвата Крыма

Вооруженные силы Украины готовят более 2 тыс. военных из спецподразделений для участия в военной операции против России в Крыму, сообщает ТАСС.

Подготовка проводится на базе оборонного учебного центра в Оукхэмптоне (Великобритания). Основную роль будет играть созданная бригада ВСУ при поддержке ВВС и ВМС Украины. Киев планирует также применять новые ракеты большой дальности производства Великобритании, Германии и США для срыва снабжения российских войск. Учения ведут британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Ранее Великобритания поставила Украине большое количество артиллерийских снарядов, боеприпасов для стрелкового оружия, противотанковых средств и зенитных управляемых ракет, а также обучила около 20 тыс. украинских военнослужащих.