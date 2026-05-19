В Сан-Диего двое подростков совершили вооруженное нападение на мечеть

Трагические события произошли в США. В Сан-Диего – штат Калифорния – двое подростков совершили вооруженное нападение на Исламский центр. Они вошли на его территорию и открыли беспорядочную стрельбу по людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами несовершеннолетних преступников стали охранник мечети и двое мужчин. После чего подростки скрылись. На место прибыли более 100 полицейских, которые экстренно эвакуировали детей из религиозной школы и обыскали здание. Спустя несколько минут в нескольких кварталах от мечети была обнаружена машина с телами подозреваемых. Предполагается, что они покончили с собой. Полиция расследует это нападение как преступление на почве ненависти.

Таха Хасан, имам и директор Исламского центра Сан-Диего:

Мое сообщество скорбит. Мы никогда не ожидали, что такое произойдет. Но в то же время религиозная нетерпимость и ненависть, к сожалению, существующие в нашей стране, беспрецедентны. Все мы несем ответственность за распространение культуры терпимости, культуры любви. Все мы несем ответственность, независимо от того, на какой должности мы находимся – как родители, как представители СМИ, как выборные должностные лица, как сотрудники правоохранительных органов, как религиозные лидеры. Все мы можем что-то сделать, чтобы защитить нашу страну, защитить наше общество.

Нападавшим было 17 и 19 лет. Один из подростков перед стрельбой взял три пистолета из дома своей матери и угнал ее машину. Расследованием преступления занимается ФБР.