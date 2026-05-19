США выдвинули Замбии жесткие условия финансирования программ по борьбе с ВИЧ

Замбия оказалась перед жестким выбором: продление жизненно важного финансирования программ по борьбе с ВИЧ предложено США в обмен на доступ к стратегическим минералам и национальным медицинским данным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна почти два десятилетия опиралась на внешнюю поддержку, благодаря которой удалось снизить уровень новых инфекций и расширить охват лечением. Но сокращение финансирования, начавшееся в 2025 году, уже вызывает опасения, что прогресс может быть потерян.

Больше всего мы боимся вернуться туда, откуда начинали. Лично я переживаю: смогу ли я продолжать свое лечение.

Фред Чунгу, исполнительный директор сети людей, живущих с ВИЧ:

Когда произошло сокращение финансирования, нам пришлось отказаться от работы тех волонтеров, которые собирали данные, потому что они получали стипендии.

В центре спора – пятилетний пакет помощи на миллиард долларов. Взамен США требуют приоритетного доступа к медным, литиевым и кобальтовым ресурсам, а также к массивам медицинских данных. Общественные организации предупреждают: отсутствие прозрачности может привести к соглашению, которое не отвечает интересам страны. Правительство Замбии признает критическую важность продолжения финансирования, но заявляет, что условия должны быть сбалансированными и не подрывать суверенитет. Эксперты считают, что кризис стал поворотным моментом: стране необходимо снижать зависимость от внешних доноров и развивать собственные механизмы финансирования здравоохранения.