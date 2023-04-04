WP: Запад допустил причастность Польши и Украины к ЧП на «Северных потоках»

Такие обсуждения ведутся в кругах некоторых западных чиновников, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Post. Сообщается, что негласно обсуждается причастность правительства Польши или Украины. В Варшаве утверждают, что государство к чрезвычайному происшествию на газопроводах отношения не имеет. Об этом ранее заявил руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Пшидач. Он допустил, что взрыв на «Северных потоках» – это, возможно, игра со стороны России. Согласно статье, официальные лица из Америки и Европы сообщают, что до сих пор не владеют информацией, кто стоит за подрывами на газопроводах.