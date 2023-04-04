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WP: Запад допустил причастность Польши и Украины к ЧП на «Северных потоках»

04 апреля 2023 06:30
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На Западе рассматривают возможность причастности Варшавы и Киева к диверсии на газопроводах «Северные потоки».

WP: Запад допустил причастность Польши и Украины к ЧП на «Северных потоках»-1

Такие обсуждения ведутся в кругах некоторых западных чиновников, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Post. Сообщается, что негласно обсуждается причастность правительства Польши или Украины. В Варшаве утверждают, что государство к чрезвычайному происшествию на газопроводах отношения не имеет. Об этом ранее заявил руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Пшидач. Он допустил, что взрыв на «Северных потоках» – это, возможно, игра со стороны России. Согласно статье, официальные лица из Америки и Европы сообщают, что до сих пор не владеют информацией, кто стоит за подрывами на газопроводах.

# ЧП

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