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В Румынии из-за аномальной жары обмелел Дунай

27 августа 2024 07:12
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В Румынии из-за аномальной жары обмелел Дунай. Для экономики страны это стало серьезным испытанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти прекращена вся навигация, грузоперевозки остановлены, отменяются речные круизы. А на транзите и туризме Румыния зарабатывает немалые деньги. Проблемы возникли и у жителей отдаленных поселков и деревень, поскольку большинство паромных переправ, которые обеспечивали им связь с внешним миром, также не работают.

# Природные катаклизмы

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