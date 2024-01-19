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В руководстве НАТО открыто призвали готовиться к войне с Москвой

19 января 2024 20:09
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В Беларуси всегда готовы к защите своих рубежей. И на то есть причины. Стараниями западных соседей у границ нашей страны по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давление вновь оказывается и на нашего ближайшего в том числе военного союзника – Россию.

В руководстве НАТО открыто призвали готовиться к войне с Москвой-1

В руководстве НАТО открыто призвали готовиться к войне с Москвой. Глава военного комитета Альянса заявил о необходимости наладить производство оружия, чтобы «иметь возможность продолжать конфликт». Впрочем, его коллеги по НАТО все больше обеспокоены истощением военных запасов стран блока. На их пополнение на фоне поставок Киеву потребуются годы. Поэтому пока в Альянсе решили заняться профподготовкой солдат.

На следующей неделе стартуют крупнейшие за последние десятилетия учения с участием 90 тысяч военнослужащих.

# Международная политика

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