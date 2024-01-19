Сотни дальнобойщиков Германии вышли на забастовку

Германию захлестнула волна забастовок. Вслед за фермерами и железнодорожниками на улицы вышли дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни водителей приняли участие в очередной демонстрации в Берлине. Активисты возмущены повышением дорожного налога. Ожидается, что протесты продлятся как минимум до вечера пятницы. Не исключено, что митинги приведут к очередному транспортному коллапсу, ведь многие водители приехали бастовать прямо на фурах. У главной достопримечательности столицы уже скопилось 220 разнообразных машин. Отметим, знаменитые ворота в Берлине все чаще становятся местом притяжения демонстрантов.