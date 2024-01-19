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Сотни дальнобойщиков Германии вышли на забастовку

19 января 2024 17:05
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Германию захлестнула волна забастовок. Вслед за фермерами и железнодорожниками на улицы вышли дальнобойщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни дальнобойщиков Германии вышли на забастовку-1

Сотни водителей приняли участие в очередной демонстрации в Берлине. Активисты возмущены повышением дорожного налога. Ожидается, что протесты продлятся как минимум до вечера пятницы. Не исключено, что митинги приведут к очередному транспортному коллапсу, ведь многие водители приехали бастовать прямо на фурах. У главной достопримечательности столицы уже скопилось 220 разнообразных машин. Отметим, знаменитые ворота в Берлине все чаще становятся местом притяжения демонстрантов.

# Акции протеста

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