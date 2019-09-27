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В России запретят курить на балконах

27 сентября 2019 07:12
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Новости России. В России на балконах квартир запретят использовать открытый огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие изменения в правила противопожарного режима уже утвердило правительство.

Запрет коснется не только балконов в частных квартирах и домах, но и гостиниц, а также общежитий. Таким образом, россияне не смогут жарить на лоджиях шашлыки, зажигать свечи и даже курить. Кроме того, новые правила пожарной безопасности введут в медицинских учреждениях и кинотеатрах.

В России запретят курить на балконах-1

# Курение # Фотофакт

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