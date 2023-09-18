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В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути

18 сентября 2023 14:06
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Новости России. В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути. Задействованы свыше 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути-1

В частности, надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы и бронетехника высокой проходимости. Российские военнослужащие отрабатывают действия по противовоздушной обороне и участвуют в ракетных и артиллерийских стрельбах. Первым эпизодом учений стали упражнения по поражению группировки кораблей. В Минобороны России подчеркнули, что маневры носят исключительно оборонительный характер.

# Военные учения # Новости России # Фотофакт

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