Новости России. В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути. Задействованы свыше 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы и бронетехника высокой проходимости. Российские военнослужащие отрабатывают действия по противовоздушной обороне и участвуют в ракетных и артиллерийских стрельбах. Первым эпизодом учений стали упражнения по поражению группировки кораблей. В Минобороны России подчеркнули, что маневры носят исключительно оборонительный характер.