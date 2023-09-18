Российские военные ударили по местам хранения боеприпасов ВСУ с ураном

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским складам боеприпасов с обедненным ураном и крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все объекты были поражены. Кроме того, были нанесены удары по центрам радиотехнической разведки и обучения диверсантов.

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном на сумму 175 млн. долл. Обедненный уран менее радиоактивен, чем природные руды, но, как и прочие тяжелые металлы, токсичен.