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Российские военные ударили по местам хранения боеприпасов ВСУ с ураном

18 сентября 2023 13:55
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Вооруженные силы России нанесли удары по украинским складам боеприпасов с обедненным ураном и крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все объекты были поражены. Кроме того, были нанесены удары по центрам радиотехнической разведки и обучения диверсантов.

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном на сумму 175 млн. долл. Обедненный уран менее радиоактивен, чем природные руды, но, как и прочие тяжелые металлы, токсичен.

# Оружие и боеприпасы

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