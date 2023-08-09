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В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 38 человек

09 августа 2023 10:07
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Взрыв в ангаре АО «Загорский оптико-механический завод» в городе Сергиев Посад в Московской области произошел в среду, 9 августа. 38 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Источником взрыва называют детонацию пиротехники, которая находилась в арендованном сторонним предприятием складе. Глава подмосковного Сергиева Посада Дмитрий Акулов сообщает, что на данный момент точно известно о том, что пострадали более 30 человек в результате взрыва на оптико-механическом заводе. Среди пострадавших 5 находятся в критическом состоянии. 

Людей из зданий завода и детского дошкольного учреждения, находящегося вблизи, экстренно эвакуировали.

# Взрыв

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