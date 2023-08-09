Мощный взрыв в Сергиевском Посаде прогремел на складе пиротехники

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Источником взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье стал склад пиротехники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

ЧП случилось в среду, 9 августа. Склад, где произошел взрыв, арендован сторонней организацией. Предварительно сообщается, что происшествие случилось из-за нарушения техпроцессов.

В результате взрыва пострадали 45 человек. Ранее сообщалось о 35, четверо из которых находились в критическом состоянии. Жители Сергиева Посада сообщают о выбитых стеклах в жилых домах после взрыва на территории завода.

По информации оперативных служб, проводится тушение пожара на площади 50 кв. метров.