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Мощный взрыв в Сергиевском Посаде прогремел на складе пиротехники

09 августа 2023 09:18
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Источником взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в Подмосковье стал склад пиротехники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. 

ЧП случилось в среду, 9 августа. Склад, где произошел взрыв, арендован сторонней организацией. Предварительно сообщается, что происшествие случилось из-за нарушения техпроцессов. 

В результате взрыва пострадали 45 человек. Ранее сообщалось о 35, четверо из которых находились в критическом состоянии. Жители Сергиева Посада сообщают о выбитых стеклах в жилых домах после взрыва на территории завода. 

По информации оперативных служб, проводится тушение пожара на площади 50 кв. метров. 

# ЧП

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