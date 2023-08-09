В Германии фиксируется высокий спад производства в автомобильной отрасли

Новости Германии. Промышленное производство в Германии падает гораздо быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщило Федеральное статуправление страны. Согласно его данным только за месяц этот показатель снизился на полтора процента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя эксперты прогнозировали падение всего на полпроцента. Наибольший спад зафиксирован в некогда самой благополучной отрасли – автопромышленности. Выпуск новых машин сократился на 3,5 %. Почти на 3 % уменьшились объемы строительства. Всего же за год промпроизводство в Германии упало на 1,7 %.