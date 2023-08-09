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В Германии фиксируется высокий спад производства в автомобильной отрасли

09 августа 2023 09:11
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Новости Германии. Промышленное производство в Германии падает гораздо быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщило Федеральное статуправление страны. Согласно его данным только за месяц этот показатель снизился на полтора процента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии фиксируется высокий спад производства в автомобильной отрасли-1

Хотя эксперты прогнозировали падение всего на полпроцента. Наибольший спад зафиксирован в некогда самой благополучной отрасли – автопромышленности. Выпуск новых машин сократился на 3,5 %. Почти на 3 % уменьшились объемы строительства. Всего же за год промпроизводство в Германии упало на 1,7 %.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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