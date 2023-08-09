ФСБ РФ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод

Федеральной службой безопасности Российской Федерации был задержан гражданин РФ, которого подозревают в подрыве газопровода в поселке Кореиз, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Задержанный 1980 года рождения является гражданином Российской Федерации. Диверсант был завербован с июня 2022 года сотрудниками спецслужбы Украины, когда прибывал в Днепропетровской области. После прохождения подготовки по разведывательно-диверсионной деятельности, курирующие обвиняемого спецслужбы направили его в Крым. Для выполнения задания россиянин в указанном ему кураторами тайнике забрал самодельное взрывное устройство, после чего 23 июня совершил подрыв газопровода.

При обыске гаража, который находится в собственности обвиняемого, были найдены взрывчатые вещества иностранного производства, электровоспламенители, электродетонаторы и самодельный кумулятивный заряд, информирует ЦОС.

Обвиняемый в содеянных действиях сознался и заключен под стражу. В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приoбретение, передaча, сбыт, хрaнение, перевoзка, пересылкa или нoшение взрывчатых веществ или взрывных устройств).