Сенат США одобрил передачу российских активов Украине

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил проект закона о передаче Украине замороженных активов РФ. Об этом свидетельствуют результаты голосований, обнародованные агентством Bloomberg, пишет РИА Новости.

Поддержали данную инициативу 20 членов комитета , лишь один – сенатор Рэнд Пол – был против. Теперь проект закона отправлен на рассмотрение в Сенат.

После начала спецоперации в Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов. Предполагается, что эти средства могут быть переведены Украине. Однако, по мнению пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера, пока прогресса в этом вопросе нет. Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Вашингтон пока не принял решения по поводу конфискации российских активов. Ранее российский МИД назвал замораживание активов воровством.