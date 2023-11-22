В результате крушения лодки с мигрантами погиб ребёнок

Двухлетняя девочка погибла в результате крушения лодки с мигрантами. Это произошло возле острова Лампедуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько человек числятся пропавшими без вести минимум 8 взрослых и двое детей. Спасти удалось более 40 мигрантов. Операцию провели экстренные службы. Приняли участие в ней и местные рыбаки. Сейчас прибывшие доставлены на Лампедузу, некоторые из них находятся в местной больнице.