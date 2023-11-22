Прямой эфир

В результате крушения лодки с мигрантами погиб ребёнок

22 ноября 2023 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двухлетняя девочка погибла в результате крушения лодки с мигрантами. Это произошло возле острова Лампедуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате крушения лодки с мигрантами погиб ребёнок-1

Несколько человек числятся пропавшими без вести минимум 8 взрослых и двое детей. Спасти удалось более 40 мигрантов. Операцию провели экстренные службы. Приняли участие в ней и местные рыбаки. Сейчас прибывшие доставлены на Лампедузу, некоторые из них находятся в местной больнице.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву
22 ноября 2023 07:56

В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву

Финляндия передумала закрывать полностью границу с Россией
22 ноября 2023 07:00

Финляндия передумала закрывать полностью границу с Россией

В Донбассе в результате обстрела ВСУ погибла российская актриса Полина Меньших
22 ноября 2023 06:19

В Донбассе в результате обстрела ВСУ погибла российская актриса Полина Меньших