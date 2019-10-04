Прямой эфир

В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек

04 октября 2019 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов.

По информации ГСЧС, летательный аппарат заходил на посадку, но на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радаров. На борту воздушного судна были 7 членов экипажа и один пассажир, который сопровождал груз.

В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек-1

Фото: ГСЧС

В полвосьмого утра один из членов экипажа вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Прибывшие спасатели выяснили, что самолёт не горит, и приступили к поиску людей.

В результате происшествия погибли пять человек, ещё трое после деблокировки были переданы медикам. Все пострадавшие были госпитализированы, они в тяжёлом состоянии.

В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек-4

Фото: ГСЧС

Работы продолжаются.

Как уточняет замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, аварийная посадка была осуществлена в связи с окончанием горючего. По этому факту проводится расследование.

# Крушение # Юрий Лавренюк

Другие новости рубрики

Все новости
Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения
03 октября 2019 18:32

Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии
03 октября 2019 14:25

Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии

Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью
03 октября 2019 14:23

Британские активисты облили здание Минфина искусственной кровью