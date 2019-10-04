В результате аварийной посадки самолёта в Львовской области погибли пять человек

По информации ГСЧС, летательный аппарат заходил на посадку, но на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радаров. На борту воздушного судна были 7 членов экипажа и один пассажир, который сопровождал груз.

Новости Украины. 4 октября около семи утра в Львовской области упал самолёт Ан-12, перевозивший груз из Виго в Львов.

В полвосьмого утра один из членов экипажа вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Прибывшие спасатели выяснили, что самолёт не горит, и приступили к поиску людей.

В результате происшествия погибли пять человек, ещё трое после деблокировки были переданы медикам. Все пострадавшие были госпитализированы, они в тяжёлом состоянии.