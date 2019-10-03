Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

Новости России. Следственный комитет России предъявил обвинения пилоту, управлявшему лайнером, который 5 мая потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Обвиняемый свою вину не признает. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в результате жесткой посадки в аэропорту «Шереметьево» самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, загорелся. ЧП унесло жизни 41 человека. Еще 10 пострадали.