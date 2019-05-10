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В ресторане в Мальмё прогремел взрыв

10 мая 2019 10:28
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Новости Швеции. Мощный взрыв прогремел на юге Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ресторане в Мальмё прогремел взрыв-1

Инцидент произошел в одном из ресторанов города Мальмё, на популярной у туристов улице. Взрывной волной выбило несколько окон в заведении и близлежащих зданиях.

В ресторане в Мальмё прогремел взрыв-4

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Территория оцеплена. Специалисты пытаются установить причины ЧП. По подозрению в причастности к взрыву задержаны 2 человека.

# Взрыв # Фотофакт

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