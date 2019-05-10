В ресторане в Мальмё прогремел взрыв

Новости Швеции. Мощный взрыв прогремел на юге Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Мощный взрыв прогремел на юге Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в одном из ресторанов города Мальмё, на популярной у туристов улице. Взрывной волной выбило несколько окон в заведении и близлежащих зданиях.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Территория оцеплена. Специалисты пытаются установить причины ЧП. По подозрению в причастности к взрыву задержаны 2 человека.