В ресторане в Мальмё прогремел взрыв

Новости Швеции. Мощный взрыв прогремел на юге Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одном из ресторанов города Мальмё, на популярной у туристов улице. Взрывной волной выбило несколько окон в заведении и близлежащих зданиях.