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США увеличили пошлины на товары из Китая

10 мая 2019 07:24
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Новости США. США с этого дня увеличивают до 25% пошлины на ряд китайских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пекин уже выразил сожаления о том, что Штаты предприняли такой шаг.

США увеличили пошлины на товары из Китая-1

Более того, эксперты говорят о том, что КНР вооружилась ответными мерами. В их числе привлечение других иностранных инвесторов в экономику страны.

США увеличили пошлины на товары из Китая-4

# Налоги # Фотофакт

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