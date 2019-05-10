США увеличили пошлины на товары из Китая

Новости США. США с этого дня увеличивают до 25% пошлины на ряд китайских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пекин уже выразил сожаления о том, что Штаты предприняли такой шаг.
Новости США. США с этого дня увеличивают до 25% пошлины на ряд китайских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пекин уже выразил сожаления о том, что Штаты предприняли такой шаг.
Более того, эксперты говорят о том, что КНР вооружилась ответными мерами. В их числе привлечение других иностранных инвесторов в экономику страны.