В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части

Новости мира. Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту находилось 17 пассажиров, 15 из которых получили травмы. Обошлось без жертв. Инцидент произошел во время посадки. Самолету не хватило полосы, чтобы полностью остановиться. В результате лайнер выехал за ее пределы и развалился на три части.
Аэропорт Мьянмы сейчас закрыт. На месте работают спасатели. Изучаются все обстоятельства произошедшего.