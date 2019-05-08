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В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части

08 мая 2019 16:54
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Новости мира. Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части-1

На борту находилось 17 пассажиров, 15 из которых получили травмы. Обошлось без жертв. Инцидент произошел во время посадки. Самолету не хватило полосы, чтобы полностью остановиться. В результате лайнер выехал за ее пределы и развалился на три части.

В аэропорту Мьянмы самолёт при посадке развалился на части-4

Аэропорт Мьянмы сейчас закрыт. На месте работают спасатели. Изучаются все обстоятельства произошедшего.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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