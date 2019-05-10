Пропавшего в начале марта белоруса нашли мёртвым в горах Румынии

Новости Беларуси. Пропавшего в начале марта белоруса накануне нашли в горах Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разбился на вертолёте. Обломки обнаружил местный пастух в одном из труднодоступных районов.

Эксперты, прибывшие на место крушения, выяснили, что всё случилось несколько недель назад. По предварительной версии, причиной крушения стало то, что пилот не справился с управлением и протаранил дерево.