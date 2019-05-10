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Пропавшего в начале марта белоруса нашли мёртвым в горах Румынии

10 мая 2019 07:16
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Новости Беларуси. Пропавшего в начале марта белоруса накануне нашли в горах Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разбился на вертолёте. Обломки обнаружил местный пастух в одном из труднодоступных районов.

Пропавшего в начале марта белоруса нашли мёртвым в горах Румынии-1

Эксперты, прибывшие на место крушения, выяснили, что всё случилось несколько недель назад. По предварительной версии, причиной крушения стало то, что пилот не справился с управлением и протаранил дерево.

Пропавшего в начале марта белоруса нашли мёртвым в горах Румынии-4

Известно, что 47-летний уроженец Витебска в начале весны уехал во Львов, после чего на связь с родными больше не выходил. Мужчина собирался в Карпаты. Как он попал на румынскую сторону гор, теперь выясняет следствие, впрочем, как и другие обстоятельства крушения.

# Несчастный случай # Фотофакт

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