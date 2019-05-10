Пропавшего в начале марта белоруса нашли мёртвым в горах Румынии

Новости Беларуси. Пропавшего в начале марта белоруса накануне нашли в горах Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разбился на вертолёте. Обломки обнаружил местный пастух в одном из труднодоступных районов.
Новости Беларуси. Пропавшего в начале марта белоруса накануне нашли в горах Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разбился на вертолёте. Обломки обнаружил местный пастух в одном из труднодоступных районов.
Эксперты, прибывшие на место крушения, выяснили, что всё случилось несколько недель назад. По предварительной версии, причиной крушения стало то, что пилот не справился с управлением и протаранил дерево.
Известно, что 47-летний уроженец Витебска в начале весны уехал во Львов, после чего на связь с родными больше не выходил. Мужчина собирался в Карпаты. Как он попал на румынскую сторону гор, теперь выясняет следствие, впрочем, как и другие обстоятельства крушения.