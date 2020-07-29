В пригороде Парижа проводят расселение лагеря мигрантов

Речь идёт о стихийном поселении в столичном пригороде Обервилье. Беженцев на автобусах перевозят в центры временного размещения, где власти создали полторы тысячи мест. Здесь им окажут всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что местная полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере французской столицы, однако они появляются снова. Обычно мигранты живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии.