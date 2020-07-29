Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строению нанесен серьезный ущерб, однако люди в результате инцидента не пострадали.
Место происшествия оцеплено. Здесь работают правоохранители и пожарные.
По предварительным данным, в действие была приведена самодельная бомба. Её фрагменты были обнаружены в радиусе 5-6 метров от места детонации.
Полицейские занимаются сбором улик. Им предстоит установить, кто стоит за нападением.