Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

Новости Греции. Мощный взрыв прогремел у входа в здание судоходной компании в греческом Пирее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строению нанесен серьезный ущерб, однако люди в результате инцидента не пострадали.

Место происшествия оцеплено. Здесь работают правоохранители и пожарные.

По предварительным данным, в действие была приведена самодельная бомба. Её фрагменты были обнаружены в радиусе 5-6 метров от места детонации.