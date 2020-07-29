Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса число путешественников в 2020 году сократилось на 56 % или на 300 миллионов человек. Этот показатель в три раза выше, чем после глобального кризиса 2009 года.
Сильнее всего ситуация отразится на развивающихся странах. Здесь источник дохода могут потерять тысячи домохозяйств.
По предварительным оценкам экспертов, туристическая сфера оправится от удара не раньше середины 2021, а объём авиаперевозок вернётся к прежним показателям только к 2024-му.