Прямой эфир

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

29 июля 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?-1

По оценкам Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса число путешественников в 2020 году сократилось на 56 % или на 300 миллионов человек. Этот показатель в три раза выше, чем после глобального кризиса 2009 года.

Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?-4

Сильнее всего ситуация отразится на развивающихся странах. Здесь источник дохода могут потерять тысячи домохозяйств.

По предварительным оценкам экспертов, туристическая сфера оправится от удара не раньше середины 2021, а объём авиаперевозок вернётся к прежним показателям только к 2024-му. 

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее
29 июля 2020 08:36

Самодельную бомбу взорвали у здания судоходной компании в греческом Пирее

Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда
29 июля 2020 08:24

Власти США ведут переговоры о выводе федералов из Портленда

Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны
29 июля 2020 06:27

Генпрокурор США: беспорядки в городах являются нападением на правительство страны