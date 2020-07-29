Число путешественников в 2020 году сократилось на 56 %. Когда туризм оправится от удара?

Новости мира. Потери мирового туризма с января по май 2020 составили 273 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам Всемирной туристской организации, из-за пандемии коронавируса число путешественников в 2020 году сократилось на 56 % или на 300 миллионов человек. Этот показатель в три раза выше, чем после глобального кризиса 2009 года.