В Прибалтике растут цены на электричество

В странах Балтии бьют рекорды цены на электроэнергию. Они выросли до самого высокого показателя последних двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за неделю в Латвии и Эстонии электричество подорожало в 2,8 раза, а в Литве – и вовсе в 3 раза. Специалисты называют несколько причин роста тарифов. Во-первых, снижение выработки электроэнергии. Так, продуктивность ветряных станций сейчас снизилась почти на 70 %, а солнечных – на 20 %. Во-вторых, с наступлением холодов выросло потребление электричества. В среднем по региону на 6 %.