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В Прибалтике растут цены на электричество

10 октября 2024 07:59
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В странах Балтии бьют рекорды цены на электроэнергию. Они выросли до самого высокого показателя последних двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Прибалтике растут цены на электричество-2

Только за неделю в Латвии и Эстонии электричество подорожало в 2,8 раза, а в Литве – и вовсе в 3 раза. Специалисты называют несколько причин роста тарифов. Во-первых, снижение выработки электроэнергии. Так, продуктивность ветряных станций сейчас снизилась почти на 70 %, а солнечных – на 20 %. Во-вторых, с наступлением холодов выросло потребление электричества. В среднем по региону на 6 %.

# Кризис в ЕС

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