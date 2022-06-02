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4 человека погибли в результате землетрясения в Китае. Ещё более 40 ранены

02 июня 2022 11:03
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Новости Китая. В Китае в результате землетрясения погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 40 ранены. Они находятся в больницах.  

4 человека погибли в результате землетрясения в Китае. Ещё более 40 ранены-1

Подземные толчки произошли на юго-западе страны. Их сила – от 4 до 6,5 баллов. Повреждены некоторые здания и линии связи. Сейчас в зоне стихийного бедствия работают более 4 500 спасателей из различных служб. Они занимаются эвакуацией жителей, помогают разбирать завалы на дорогах и восстанавливать сети электроснабжения и связи.  

4 человека погибли в результате землетрясения в Китае. Ещё более 40 ранены-4

Как сообщают специалисты, нынешние толчки – афтершоки землетрясения 2013 года. То есть это повторные толчки, которые происходят после основных. И они намного меньше, по сравнению с теми.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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