4 человека погибли в результате землетрясения в Китае. Ещё более 40 ранены

Новости Китая. В Китае в результате землетрясения погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 40 ранены. Они находятся в больницах.

Подземные толчки произошли на юго-западе страны. Их сила – от 4 до 6,5 баллов. Повреждены некоторые здания и линии связи. Сейчас в зоне стихийного бедствия работают более 4 500 спасателей из различных служб. Они занимаются эвакуацией жителей, помогают разбирать завалы на дорогах и восстанавливать сети электроснабжения и связи.