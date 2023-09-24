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NYP: дедолларизация грозит экономике США тяжёлыми последствиями

24 сентября 2023 14:42
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Дедолларизация мировой экономики, инициатором которой могут выступить страны BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), может привести к тяжелым для США последствиям. Об этом пишет The New York Post, передает ТАСС. 

Доллар США выполняет роль запасной валюты, что позволяет Вашингтону влиять на международную финансовую политику. Если же доллар потеряет эту функцию, то нежелающие подчиниться Вашингтону страны станут неуязвимыми для американских санкций. Кроме того, дедолларизация может привести к возникновению проблем на внутреннем рынке США, в том числе снижению покупательной способности доллара и повышению инфляции.

На саммите стран БРИКС, прошедшем в августе, было принято решение, что Аргентина, Египет, ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся к группе с 2024 года.

# Экономика

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