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Автобус с пассажирами столкнулся с бензовозом на севере Мексики. Погибли 11 человек

12 марта 2021 08:49
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Новости Мексики. Смертельное ДТП на севере Мексики: в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семеро получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.

Автобус с пассажирами столкнулся с бензовозом на севере Мексики. Погибли 11 человек-1

От сильного удара оба автомобиля перевернулись, вспыхнул пожар. Спасательная операция длилась несколько часов. Сейчас следствие разыскивает водителя бензовоза, который скрылся с места происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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