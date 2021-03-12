Автобус с пассажирами столкнулся с бензовозом на севере Мексики. Погибли 11 человек

Новости Мексики. Смертельное ДТП на севере Мексики: в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семеро получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.
Новости Мексики. Смертельное ДТП на севере Мексики: в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом погибли 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семеро получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.
От сильного удара оба автомобиля перевернулись, вспыхнул пожар. Спасательная операция длилась несколько часов. Сейчас следствие разыскивает водителя бензовоза, который скрылся с места происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.