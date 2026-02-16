В польском Люблине не открывают построенное отделение неотложной помощи

Система здравоохранения Польши испытывает кризис не только из-за недостатка финансирования, но и от того, что и так небольшие выделенные деньги попросту исчезают. Об этом сообщают польские СМИ. Так в Люблине разразился большой скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на создание нового отделения неотложной помощи было потрачено 23 миллиона злотых – это почти 5,5 миллионов евро. И даже было построено здание, однако оно до сих пор так и не открылось. Однако про закупку оборудования пока и речи не идет. Местная казна – пуста. Другие городские больницы перегружены от наплыва пациентов.

Гжегож Едрешевский, врач университетской клинической больницы № 4 в Люблине:

Бывают дни, когда картина поистине «дантовская». Люди часами ждут приема. И не потому, что врачу не хочется работать, а потому, что дежурный врач не справляется с нагрузкой. Практически в каждом больничном отделении не хватает коек. Пациенты лежат в коридорах, в переполненных палатах; у них даже нет кроватей, только диваны из отделения неотложной помощи. Пациенты звонят нам и говорят, что их направили в больницу, но у нас нет для них места.

Из-за сложной ситуации в системе здравоохранения польские медики готовятся к акции протеста. О планах выйти в марте к зданию профильного министерства заявляют главы районных больниц и ассоциации работодателей. Организаторы намерены требовать немедленных мер по исправлению существующего положения, а также поддержки со стороны правительства.