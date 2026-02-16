На границе Беларуси с ЕС за выходные увеличилась очередь фур

В понедельник утром на пунктах пересечения границы с Литвой и Польшей увеличилось количество фур. Об этом пишет Госпогракомитет в официальном Telegram-канале.

В очереди на «Медининкай» стоят 180 грузовиков, а на «Шальчининкай» – 200.

За выходные литовская сторона оформила 13% и 29% транспортных средств, соответственно, ниже нормы. 25 грузовиков ожидают въезда в Польшу через «Бобровники», при этом соседняя сторона обработала 13% фур.

Перед переходом «Тересполь» скопилось сто тридцать легковых автомобилей.

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