Умер российский актер театра и кино Юрий Цурило

Скончался российский актер Юрий Цурило, пишет ТАСС.

Артисту было 79 лет. Цурило является советским и российским актером театра и кино.

О смерти мужчины сообщил его сын в соцсети. «Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», – говорится в публикации.

На счету актера работы в кино, сериалах и заметные театральные роли. Широкую популярность Юрий Цурило в том числе обрел благодаря известным кинолентам «Хрусталев, машину!», «Поп», «Вий 3D», «Дурак», «В августе 44-го».

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