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В Польше снесли очередной памятник советским воинам

20 августа 2025 08:19
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Власти Польши продолжают неустанную борьбу с историческим прошлым. В городе Плоты на западе страны снесли очередной памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов.

В Польше снесли очередной памятник советским воинам-2

Инициатором вандализма выступила мэрия, а снос произвели под непосредственным руководством так называемого Института национальной памяти. Уничтожение памятника городские власти организовали как праздник: с митингом, приглашенными гостями и многочисленными журналистами. После громких слов чиновников тяжелая техника сравняла монумент с землей.

Отметим, что это уже восьмой мемориал уничтоженный в Западно-Поморском воеводстве. Только в 2025 году в странах Европы зафиксировано более 100 случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Чаще всего подобные акты вандализма фиксируются в Польше и Литве.

# Международная политика

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