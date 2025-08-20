Власти Польши продолжают неустанную борьбу с историческим прошлым. В городе Плоты на западе страны снесли очередной памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов.

Инициатором вандализма выступила мэрия, а снос произвели под непосредственным руководством так называемого Института национальной памяти. Уничтожение памятника городские власти организовали как праздник: с митингом, приглашенными гостями и многочисленными журналистами. После громких слов чиновников тяжелая техника сравняла монумент с землей.

Отметим, что это уже восьмой мемориал уничтоженный в Западно-Поморском воеводстве. Только в 2025 году в странах Европы зафиксировано более 100 случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Чаще всего подобные акты вандализма фиксируются в Польше и Литве.