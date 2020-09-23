В Польше шахтёры бастуют против массового увольнения

Новости Польши. В Польше бастуют шахтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 230 человек уже несколько суток находятся под землей, выступая таким образом против массового увольнения.
Новости Польши. В Польше бастуют шахтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 230 человек уже несколько суток находятся под землей, выступая таким образом против массового увольнения.
Согласно национальному энергетическому плану, который подразумевает значительное сокращение использования угля, власти намерены закрыть несколько шахт, еще 14 заморозить на три года. В связи с этим работу потеряют десятки человек.
Ежедневно к акции присоединяются новые горняки. На пятницу намечена массовая демонстрация не только шахтеров, но и представителей других отраслей, которым угрожают последствия климатической политики Евросоюза. По мнению протестующих, процесс отказа от угля должен длиться не менее 40 лет, а не, как предлагается сейчас, до 2030 года.