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В Польше шахтёры бастуют против массового увольнения

23 сентября 2020 15:29
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Новости Польши. В Польше бастуют шахтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 230 человек уже несколько суток находятся под землей, выступая таким образом против массового увольнения.

В Польше шахтёры бастуют против массового увольнения -1

Согласно национальному энергетическому плану, который подразумевает значительное сокращение использования угля, власти намерены закрыть несколько шахт, еще 14 заморозить на три года. В связи с этим работу потеряют десятки человек.

В Польше шахтёры бастуют против массового увольнения -4

Ежедневно к акции присоединяются новые горняки. На пятницу намечена массовая демонстрация не только шахтеров, но и представителей других отраслей, которым угрожают последствия климатической политики Евросоюза. По мнению протестующих, процесс отказа от угля должен длиться не менее 40 лет, а не, как предлагается сейчас, до 2030 года.

# Забастовка # Фотофакт

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