В Польше шахтёры бастуют против массового увольнения

Новости Польши. В Польше бастуют шахтеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 230 человек уже несколько суток находятся под землей, выступая таким образом против массового увольнения.

Согласно национальному энергетическому плану, который подразумевает значительное сокращение использования угля, власти намерены закрыть несколько шахт, еще 14 заморозить на три года. В связи с этим работу потеряют десятки человек.