В день до 50 тысяч новых случаев. Какую стратегию в борьбе с коронавирусом выбрали страны Европы

Новости Беларуси. Число зараженных коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 2 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки страны друг за другом усиливают карантинные ограничения: Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Ежедневно в Европе выявляют до 50 тысяч новых случаев заболевания. Тем не менее возвращаться к масштабному локдауну лидеры государств больше не намерены. Слишком серьезные последствия. Рекордный экономический спад, падение ВВП, безработица и банкротство. Новые ограничения могут нанести еще более серьезный удар.

В нынешней ситуации страны решили придерживаться иной стратегии: ужесточать карантин лишь в районах локальных вспышек пандемии. В регионах вводят масочный режим, ограничивают передвижение граждан, уменьшают часы работы кафе и ресторанов, а также запрещают массовые собрания.

Список самых неблагополучных стран по-прежнему возглавляют США. Число жертв пандемии в Штатах уже превысило 200 тысяч.