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В Индии число погибших в результате обрушения дома возросло до 39

23 сентября 2020 12:12
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Новости Индии. Число погибших в результате обрушения трехэтажного дома в индийском штате Махараштра возросло до 39, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии число погибших в результате обрушения дома возросло до 39-1

Среди жертв есть дети в возрасте от 2 до 15 лет. Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются уже несколько дней. Предварительной причиной ЧП называют нарушение строительных норм при возведении здания, а также сильные дожди.  

В Индии число погибших в результате обрушения дома возросло до 39-4

Рухнувший дом был построен 36 лет назад. Его владелец ранее неоднократно получал уведомления о ветхости строения. Тем не менее ремонт сделан не был. Ведется расследование.

# Обрушение дома # Фотофакт

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