В Индии число погибших в результате обрушения дома возросло до 39

Новости Индии. Число погибших в результате обрушения трехэтажного дома в индийском штате Махараштра возросло до 39, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв есть дети в возрасте от 2 до 15 лет. Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются уже несколько дней. Предварительной причиной ЧП называют нарушение строительных норм при возведении здания, а также сильные дожди.