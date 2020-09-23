В Австралии пытаются спасти застрявших на отмели китов. Больше половины из 470 уже мертвы

Новости Австралии. Масштабная спецоперация развернулась у берегов австралийской Тасмании. Десятки человек пытаются спасти застрявших на отмели китов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины млекопитающих из 470 уже мертвы, 25 особей удалось спасти.

Под животное подкладывают специальные повязки, которые помогают зацепить и вытащить его из песка. Затем спасатели на лодках отплывают вместе с млекопитающим подальше от берега, чтобы тот смог уплыть обратно в море.