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В Австралии пытаются спасти застрявших на отмели китов. Больше половины из 470 уже мертвы

23 сентября 2020 12:13
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Новости Австралии. Масштабная спецоперация развернулась у берегов австралийской Тасмании. Десятки человек пытаются спасти застрявших на отмели китов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины млекопитающих из 470 уже мертвы, 25 особей удалось спасти.

В Австралии пытаются спасти застрявших на отмели китов. Больше половины из 470 уже мертвы-1

Под животное подкладывают специальные повязки, которые помогают зацепить и вытащить его из песка. Затем спасатели на лодках отплывают вместе с млекопитающим подальше от берега, чтобы тот смог уплыть обратно в море.

В Австралии пытаются спасти застрявших на отмели китов. Больше половины из 470 уже мертвы-4

Подобного массового скопления китов в регионе не наблюдали более 10 лет. Предполагается, что спасательная операция продлится еще несколько дней.

# Животные # Фотофакт

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