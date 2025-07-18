В Польше объявили о повышении тарифов ЖКХ

Власти Польши решили сделать жизнь своих граждан еще тяжелее. На фоне банкротства компаний, безработицы и растущих цен правительство обрадовало поляков еще одной новостью – о повышении тарифов ЖКХ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки миллионов домохозяйств должны готовиться к непомерным счетам за отопление и горячую воду. В некоторых городах цены на них вырастут на астрономические 90 %. Причиной стало то, что власти решили не продлевать антиинфляционные меры, которые замораживали этот рост. Срок их действия закончился 1 июля. После этого тепловые станции подали заявки на новые тарифы. На защиту населения попытались встать жилищные кооперативы. Они отправили письмо в Министерство климата с просьбой продлить действие гарантийных мер. Так как новые ставки приведут, цитата, к значительному росту расходов домохозяйств и, как следствие, лишат многие польские семьи финансовой безопасности. Однако власти страны остались глухи к этим призывам.