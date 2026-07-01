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В Польше накрыли масштабную сеть фальшивых служб помощи на дорогах

01 июля 2026 13:46
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Польская киберполиция накрыла масштабную сеть фальшивых служб помощи на дорогах. По делу задержаны семеро участников организованной преступной группы. Злоумышленники действовали в Мазовии и Силезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше накрыли масштабную сеть фальшивых служб помощи на дорогах-2

Через интернет они предлагали несуществующие услуги по эвакуации и ремонту машин. Мошенники намеренно наживались на водителях, которые застряли на трассе из-за поломки. Пострадавшие вносили предоплату на счета, с которых деньги тут же снимали через банкоматы. В ловушку попали 86 человек. Общий ущерб превысил 217 тысяч злотых – это более 57 тысяч долларов. Сейчас задержанным предъявлено в общей сложности 514 обвинений. За массовое мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.

# Польша

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