В Польше накрыли масштабную сеть фальшивых служб помощи на дорогах

Через интернет они предлагали несуществующие услуги по эвакуации и ремонту машин. Мошенники намеренно наживались на водителях, которые застряли на трассе из-за поломки. Пострадавшие вносили предоплату на счета, с которых деньги тут же снимали через банкоматы. В ловушку попали 86 человек. Общий ущерб превысил 217 тысяч злотых – это более 57 тысяч долларов. Сейчас задержанным предъявлено в общей сложности 514 обвинений. За массовое мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.